E3 2021, proseguono le adesioni: ci saranno anche Razer, Intellivision e altre 13 aziende

Con l'annuncio dell'evento E3 di Microsoft e Bethesda, gli organizzatori della manifestazione videoludica losangelina attraggono altri esponenti del settore e annunciano l'ingresso di altre 15 aziende nel già ricco programma di eventi in streaming e di annunci previsti per lo spettacolo digitale di metà giugno.

In vista del sempre più imminente lancio dell'E3 2021, la rosa di partecipanti si allarga ulteriormente per fare spazio a realtà del settore come Razer, Intellivision, Yooreka Studio, Tastemakers (Arcade1UP), NetEase, 24 Entertainment, Norton Gaming, Glikit e SK Telecom. A questi, si aggiungono poi Burgo Games, Dreamteck, Ghost Street Games, Hooded Horse, The Sixth Gammer e New Blood Interactive, ciascuno con i propri progetti e prodotti da presentare alla community che assisterà all'evento in remoto.

A chi ci segue, ricordiamo che l'edizione 2021 dell'Electronic Entertainment Expo che si terrà tra il 12 e 15 giugno farà da sfondo agli annunci, con World Premiere, video gameplay e approfondimenti vari, di major del settore come Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, XSEED Games / Marvelous USA, Inc., Gearbox, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Binge.com e Verizon.