E3 2021: i recenti leak coinvolgono gli annunci di Square Enix?

Nel corso delle ultime ore non si parla d'altro che del leak a tema E3 2021, il quale potrebbe essere uno dei più grandi di sempre. Stando infatti ad alcune indiscrezioni, qualcuno sarebbe riuscito a mettere le mani su tutti gli asset da presentare nel corso dell'evento di uno specifico publisher.

Sebbene le informazioni rubate non siano ancora emerse in rete e non si conosca ancora l'identità del publisher che è caduto vittima del leak, iniziano già a circolare i primi nomi. Secondo il co-fondatore del forum XboxEra, il quale ha pubblicato un breve messaggio su Twitter in occasione dell'arrivo dei primi dettagli sul leak, l'azienda che ha subito un furto di materiale sarebbe proprio Square Enix. Si tratta ovviamente di un'informazione da accogliere con la dovuta cautela, visto che non può al momento essere verificata in alcun modo. In ogni caso è molto probabile che, nel caso in cui il leak fosse avvenuto realmente, presto inizieranno a circolare le prime informazioni e potremo scoprire se si tratti o meno di Square Enix.

Chissà quindi se a breve potremo saperne di più sul chiacchierato soulslike targato Team Ninja e ambientato nell'universo di Final Fantasy in arrivo esclusivamente su PlayStation 5.