E3 2021: Reggie Fils-Aimé non è convinto della nuova formula, ecco le sue parole

A pochi giorni dalla pubblicazione delle informazioni preliminari sul prossimo E3 2021 i fan e i commentatori hanno espresso le proprie opinioni sulla nuova formulazione dello show proposta dall'ESA. Reggie Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, ha condiviso qualche dubbio sulla struttura della kermesse digitale.

Come sappiamo dalle prime informazioni rivelate dalla redazione di VGC, il prossimo E3 2021 dovrebbe svolgersi in forma digitale dal 15 al 17 giugno. L'intenzione dell'ESA è quella di tenere diverse conferenze maggiori, uno spettacolo di premiazioni, una serata di anteprima e altri streaming minori dedicati agli sviluppatori indipendenti e agli influencer. Intervistato dai microfoni di Gamertag Radio, Reggie Fils-Aimé ha espresso il proprio parere sulla formulazione dell'evento: "Penso che l'E3 sia un evento ed un momento dove vengono celebrati e condivisi nuovi contenuti, penso che sia davvero magico per il business globale dei videogiochi" offrendo poi un punto di vista critico sui primi rapporti emersi "Devo dire che quello che leggo non suona così convincente".

L'ex presidente di Nintendo ha poi proseguito: "Se fossi re per un giorno ti direi come farlo. Penso che la forma digitale sia assolutamente giusta e il motivo è che aprirebbe le porte a più delle 60 mila persone che partecipano ad un E3. Ci sono milioni di persone interessate a scoprire cosa sta succedendo e l'evento digitale è la giusta strada da seguire. Detto questo, penso che chi possiede una piattaforma deve trovare il modo di consentire ai fan, ai loro giocatori, di provare i contenuti perché questa è la chiave per l'E3 giusto: la possibilità di giocare a The Last of Us Parte 3 per la prima volta o al prossimo Breath of the Wild, provare per la prima volta il nuovo gioco dei nuovi studi Xbox".

Secondo Reggie Fils-Aimé se l'ESA non dovesse riuscire a raggiungere questo obbiettivo, altri attori come Geoff Keighley potrebbero tentare di andare in quella direzione, come successo con il Summer Game Fest. Insomma, il dibattito sullo show videoludico più famoso del mondo è appena cominciato, voi che ne pensate?