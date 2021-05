E3 2021 Rumor: nuovi giochi Xbox, Nintendo, Bethesda, Square Enix, Ubisoft e tanti altri

L'E3 2021 è alle porte, non c'è ancora un vero e proprio elenco dei giochi che saranno presenti in fiera, per questo in attesa di conferme ufficiali da parte dei publisher abbiamo deciso di raccogliere qui rumor e speculazioni sui giochi che potremmo vedere a metà giugno nel corso della nuova edizione dell'evento videoludico più atteso dell'anno.

Le conferenze E3 2021 annunciate ad oggi sono pochissime, solamente Ubisoft ha già comunicato una data (domenica 12 giugno), sappiamo inoltre che Devolver Digital trasmetterà un proprio show, inoltre assisteremo al ritorno del PC Gaming Show e del Future Games Show.

Tra i publisher confermati troviamo Bandai Namco, Amazon Game Studios, Activision, Capcom USA, Bethesda, Xbox, Ubisoft, Nintendo of America, Deep Silver, NVIDIA, SEGA, Take-Two, Square Enix e Warner Bros, solamente per citarne alcuni, Sony e Konami non saranno invece all'E3 2021. Riepiloghiamo previsioni e rumor per i partecipanti più in vista.

La speranza è che la casa di Kyoto possa mostrare The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 , oltre a progetti scomparsi da tempo come Bayonetta 3, mentre la comparsa di Metroid Prime 4 appare improbabile. Tra i rumor si parla invece di un nuovo Metroid 2D sviluppato da MercurySteam e sopratutto Mario Kart 9, atteso per la stagione natalizia.E' presto per dirlo ma gli analisti sembrano puntare ad un reveal previsto a luglio o agosto.Ora di proprietà della famiglia Microsoft, Bethesda è ora attesa ad una grande prova all'E3 2021. Secondo i rumor più accreditati Starfield potrebbe essere all'eventoe non si esclude il ritorno di serie come The Evil Within e Wolfenstein. Probabile spazio anche a Deathloop e Ghostwire Tokyo, in arrivo rispettivamente a settembre e ottobre.Molto difficile mentre recentemente sembrano aumentate le speranze di vedere un nuovo Fallout.Anche per Microsoft il prossimo E3 sarà importante, la casa di Redmond deve mostrare in concreto i primi frutti delle acquisizioni degli ultimi anni: tanti i giochi in sviluppo, uno dei sicuri protagonisti dello show sarà Halo Infinite e, inoltre speriamo di poter scoprire nuovi dettagli su progetti già annunciati come Everwild di Rare o State of Decay 3.Un solo grande indiziato per Bandai Namco:C'è chi ha parlato di una presentazione in programma il 14 giugno e chi ha smentito la presenza del gioco all'E3, citando problemi di FromSoftware dovuti alla pandemia Covid-19. Il publisher giapponese potrebbe però presentare nuovi giochi basati su celebri manga e anime, come l'adattamento occidentale del gioco di Demon Slayer e magari un nuovo gioco di Dragon Ball come Dragon Ball Xenoverse 3 o Dragon Ball FighterZ 2.Capcom ha molti progetti in sviluppo e l'E3 potrebbe essere la sede giusta per annunciarne alcuni, tra i tanti si fanno i nomi di Street Fighter 6 e Dragon's Dogma 2, inoltre potrebbe essere questa l'occasione per, annunciato lo scorso anno e poi scomparso dai radar. Novità su Resident Evil? Probabilmente una nuova presentazione di Resident Evil Re:Verse e magari l'annuncio di un nuovo spin-off come Resident Evil Revelations 3.WB Games è nel pieno della fusione tra Warner Media e Discovery e non sappiamo in che modo questa si rifletterà sulla divisione videogiochi del colosso americano. Tra i giochi della lineup probabilmente presenti citiamo i già noti Harry Potter Hogwarts Legacy, Suicide Squad Kill The Justice League e Gotham Knights, mentre si attendono, Injustice e magari al misterioso picchiaduro a tema Marvel tanto rumoreggiato. In tanto sperano nel terzo episodio della serie La Terra di Mezzo che andrebbe a concludere la trilogia iniziata con L'Ombra di Mordor e continuata con L'Ombra della Guerra.Ubi è l'unico tra i grandi publisher ad aver già confermato una conferenza E3 per il 12 giugno. Ma cosa possiamo aspettarci? Sicuramente rivedremo giochi come Far Cry 6 e Riders Republic, inoltre possiamo aspettarci novità sul futuro di Assassin's Creed: nuovo gioco (magari uno spin-off) o ulteriori contenuti per Valhalla? Ubisoft ha poi dalla sua una serie di giochi annunciati e scomparsi come Beyond Good & Evil, Avatar e Skull & Bones, li rivedremo a giugno?, così come è decisamente troppo presto per saperne di più sul videogioco di Star Wars sviluppato da Massive mentre ci sono buone probabilità di vedere qualcosa di nuovo su The Division e riguardo alle nuove produzioni free to play della casa francese.La speranza dei giocatori è ovviamente quella di un annuncio legato aanche se forse è troppo presto per saperne qualcosa di più, con la stessa Square Enix che ha parlato di maggiori dettagli in arrivo a luglio. Restano Final Fantasy 16 e Forspoken, ai quali si aggiunge il disperso Babylon's Fall di PlatinumGames. E ancora, potrebbero esserci novità su Marvel's Avengers e sulle altre produzioni degli studi occidentali del publisher, come Tomb Raider.Activision sembra avere un solo mantra in questo momento,. Il publisher dovrebbe annunciare il nuovo COD in arrivo a fine anno e ulteriori contenuti per Warzone mentre è difficile sbilanciarsi riguardo le altre IP della compagnia.