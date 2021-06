E3 2021: seguite con noi la conferenza Ubisoft su Twitch il 12 giugno

Tra i numerosi appuntamenti dell'E3 2021, evento che questa volta proporrà esclusivamente conferenze digitali, troviamo anche l'Ubisoft Forward. Se siete curiosi di scoprire quali saranno gli annunci dell'azienda francese, sappiate che potrete seguire la diretta sul canale Twitch di Everyeye, dove commenteremo l'evento in italiano.

Sebbene l'appuntamento sia fissato alle ore 21:00 italiane del prossimo sabato 12 giugno 2021, il pre-show avrà inizio alle ore 20:00 e noi seguiremo per intero l'evento, così da non lasciarci sfuggire eventuali chicche che Ubisoft annuncerà poco prima dello show vero e proprio. Proprio qualche giorno fa è stata confermata la presenza all'evento di Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, di Far Cry 6 e di Riders Republic oltre ad altre sorprese di cui non conosciamo ancora i dettagli. Il pre-show dovrebbe invece concentrarsi sul supporto a prodotti già disponibili come Watch Dogs Legion, The Crew 2 e Rainbow Six Siege.

Presto vi proporremo il palinsesto completo delle trasmissioni per l'E3 2021, nel frattempo possiamo anticiparvi che nei giorni della fiera saremo in diretta su Twitch ogni giorno la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16:00 e per tutto il resto della giornata, fino a tarda serata. Nel frattempo ecco la lista delle conferenze E3 2021 con date e orari italiani.