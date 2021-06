E3 2021: seguite con noi il PC Gaming Show su Twitch il 13 giugno

Nel già ricco programma di eventi dell'E3 2021, per la sera di domenica 13 giugno troverà spazio l'importante appuntamento mediatico del PC Gaming Show, uno spettacolo curato dalla redazione di PC Gamer con tante sorprese previste per gli appassionati di videogiochi.

L'evento andrà in scena alle ore 23:30 italiane di domenica 13 giugno, appena dopo lo Showcase Microsoft e Bethesda dell'E3 2021. Nella cornice del PC Gaming Show assisteremo a tantissime novità legate ai videogiochi indipendenti e alle produzioni ad alto budget più attese dall'utenza PC e console.

Tra gli attori dell'industria dell'intrattenimento digitale che hanno già confermato la propria presenza al PC Gaming Show dell'E3 2021 troviamo Techland, Amplitude ed Eerie Guest: le tre software house mostreranno delle scene inedite (si spera di gameplay) di Dying Light 2, Humankind ed Hello Neighbor 2.

Vi invitiamo perciò a scoprire insieme alla community e alla nostra redazione le sorprese del PC Gaming Show seguendo l'evento sul canale Twitch di Everyeye. Per tutta la durata dell'E3 2021, saremo in diretta su Twitch ogni mattina dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 per tutto il resto della giornata (e anche oltre, come nel caso specifico del PC Gaming Show).

Data l'occasione, vi ricordiamo che chi decide di iscriversi al nostro canale può unirsi all'Orda di Everyeye e avere accesso ai canali Discord e Telegram riservati: il prezzo dell'abbonamento mensile è di 4,99 euro, ma con la possibilità di riscattare gratis un canale di propria scelta attraverso la sottoscrizione ad Amazon Prime.