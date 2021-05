E3 2021, lo show arriva in una nuova veste: tutti i dettagli in video!

L'edizione 2021 dell'E3 è ormai quasi alle porte: ecco le ultime novità sulla fiera videoludica più importante dell'anno, pronta a tornare in una nuove veste!

Dopo aver saltato per ovvie ragioni l'edizione 2020, l'ESA (Entertainment Software Association) è pronta ad invitare la community videoludica internazionale a prendere attivamente ad una nuova declinazione dell'evento. Interamente digitale, l'E3 2021 consentirà infatti ai singoli appassionati di rivestire un ruolo attivo all'interno della manifestazione, nonostante l'assenza di un contatto diretto dovuto al persistere della crisi sanitaria internazionale. La fiera virtualmente losangelina, in particolare, prenderà forma su di una App/portale interamente dedicato, che, con registrazione completamente gratuita, offrirà anche ai non addetti ai lavori la possibilità di vivere l'E3 2021 da protagonisti.



Con la manifestazione pronta a prendere il via il prossimo 12 giugno, la Redazione riassume le comunicazioni più recenti condivise dall'ESA. Il nostro Marco Mottura è dunque pronto ad offrire in video tutte le informazioni al momento disponibili su questa speciale edizione dell'E3. Per scoprire ogni dettaglio sulla manifestazione videoludica più importante del 2021, vi rimandiamo dunque alla visione del nostro video dedicato: lo trovate direttamente in apertura a questa news o, come di consueto, sul Canale YouTube di Everyeye.



Siete pronti ad un'estate all'insegna di nuovi annunci ed eventi speciali?