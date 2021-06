E3 2021: Sony si complimenta con Microsoft per il suo Showcase

L'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021 è stato ricco di annunci, tra aggiornamenti su titoli già noti, varie world premiere e il ritorno in scena di attesi titoli quali Starfield e Halo Infinite. La conferenza è stata molto apprezzata e Microsoft ha anche ricevuto dei complimenti speciali.

Diversi esponenti di spicco di Sony, tra cui Hermen Hulst e il presidente di SIE Shuhei Yoshida, si sono congratulati con il colosso di Redmond per lo showcase che hanno messo in piedi per questo E3 2021. Lo stesso Hulst si è spinto ancora oltre con i complimenti dicendo che questo "è un grande momento per essere videogiocatori". Del resto l'Xbox & Bethesda Showcase ha mostrato 30 giochi in azione, alcuni dei quali in arrivato anche sulle PlayStation di Sony, e c'è quindi molto interesse per scoprire come si riveleranno qualitativamente i giochi mostrati al momento del loro debutto sul mercato.

Nonostante siano concorrenti all'interno dello stesso mercato, non è una novità che Sony e Microsoft si scambino congratulazioni reciproche in occasioni di eventi particolari: negli scorsi giorni, ad esempio, Phil Spencer si è complimentato per il lancio di Ratchet & Clank Rift Apart, la nuova esclusiva di punta di PS5. Ma la sana "rivalità" di base tra i due colossi dell'industria resta comunque attiva, come dimostra la stoccata di Phil Spencer a Sony in merito alle IP PlayStation su PC. Adesso resta da vedere quando si svolgerà il prossimo State of Play di vasta portata, con Sony che svelerà cosa dovranno aspettarsi i fan PlayStation nel prossimo futuro.