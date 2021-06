L'E3 2021 suona la carica: il nuovo trailer ci ricorda tutti i partecipanti

L'estate dei grandi eventi è ufficialmente cominciata ieri con il Kick Off! Live, show d'apertura del Summer Game Fest di Geoff Keighley, ma domani c'è un altro grande appuntamento da non perdere: inizia l'E3 2021!

La manifestazione videoludica più celebre ed influente del pianeta torna quest'anno in un inedito formato virtuale, come sempre con il suo carico di aspettative, speranze, annunci e novità. In vista del grande evento, l'ESA ha pubblicato un incalzante trailer che ci ricorda quali sono i publisher che parteciperanno all'evento.

Com'è noto da tempo Sony non ci sarà, ma ci sarà ugualmente da divertirsi. Si comincia subito forte domani 12 giugno alle ore 21:00 con la conferenza Ubisoft Forward, dove sono attesi Far Cry 6, il nuovo Rainbow Six Extraction, novità sul futuro di Assassin's Creed Valhalla e molto altro. Poco dopo, alle 22:30, toccherà a Devolver Digital e a Gearbox Software, mentre il 13 giugno alle 19:00 comincerà quello che probabilmente è lo show più atteso in assoluto: l'Xbox & Bethesda Showcase. Il turno di Nintendo, invece, arriverà martedì 15 giugno alle ore 18:00.

Per scoprire tutti gli eventi previsti consultate il calendario dell'E3 2021 che potete trovare tra le nostre pagine. Vi ricordiamo inoltre che la nostra redazione è online tutti i giorni dell'E3 2021 sul canale Twitch di Everyeye dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 a oltranza. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la ricezione delle notifiche per non rischiare di perdervi nessuna diretta. Se vi va, potete anche supportarci abbonandovi al canale Twitch di Everyeye, un'operazione del tutto gratuita per voi se siete iscritti a Prime Gaming (incluso in Amazon Prime): non dovete fare altro che cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale Twitch di Everyeye e selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". Tra i vari benefit ci sono le dirette senza interruzioni pubblicitarie e l'accesso esclusivo ai canali esclusivi Discord e Telegram.