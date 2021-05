E3 2021: tanti annunci in arrivo nei prossimi giorni secondo Daniel Ahmad

L'analista Daniel Ahmad ci ha visto lungo annunciando su Twitter l'arrivo di "numerosi annunci legati all'E3" e se ci seguite bene saprete che ieri è stata una giornata piuttosto ricca di novità su questo fronte.

Sony ha annunciato uno State of Play dedicato a Horizon Forbidden West, SEGA uno show per i 30 anni di Sonic mentre Techland svelerà novità su Dying Light il 27 maggio. E sempre SEGA ha annunciato Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, inoltre si rumoreggia del possibile arrivo del trailer di debutto di Battlefield 6, senza dimenticare lo story trailer di Ratchet & Clank, l'annuncio di Daymare 1994 Sandstorm e il Digital Event di oggi dedicato a Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 Wings of Liberty.

E a quanto pare i prossimi giorni potrebbero essere ancora più ricchi, con l'analista che conferma di fatto come siamo ormai entrati in periodo E3 e dunque le sorprese sono all'ordine del giorno. La fiera di Los Angeles è in programma dal 12 al 15 giugno ma come sappiamo nei giorni precedenti ci saranno altri eventi di rilievo, come lo showcase inaugurale della Summer of Gaming previsto per il 10 giugno, inoltre dobbiamo ancora scoprire gli orari e le date delle principali conferenze E3 2021, con la sola Ubisoft che ha confermato il suo evento per il 12 giugno.