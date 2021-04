E3 2021: tornano il PC Gaming Show e il Future Games Show, in arrivo tante World Premiere

Con la conferma della presenza di Nintendo e Xbox ma non di Sony all'E3 2021, anche gli organizzatori del PC Gaming Show e del Future Games Show pubblicano un importante aggiornamento per annunciare il ritorno dei due appuntamenti mediatici.

Le due manifestazioni di settore allestite da PC Gamer e GamesRadar andranno in scena domenica 13 giugno e, come facilmente intuibile, saranno rigorosamente in digitale. Gli orari ufficiali delle kermesse videoludiche non sono stati ancora comunicati, come pure la lista delle aziende che vi prenderanno parte.

Anche lo scorso anno, il PC Gaming Show si tenne il 13 giugno con un evento in streaming che ha fatto da sfondo a tantissime World Premiere (come l'annuncio di Persona 4 Golden su PC) e alla pubblicazione di numerosi trailer, per un totale di circa 50 videogiochi mostrati. Quanto al Future Games Show, la formula scelta dagli organizzatori dell'evento non dovrebbe essere troppo dissimile da quella che ha caratterizzato l'appuntamento in streaming tenutosi il 25 marzo scorso: anche in questo caso, abbiamo ammirato tantissimi videogiochi.

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sui partecipanti ai due eventi e sugli orari di inizio dei rispettivi show, vi ricordiamo che l'E3 2021 si svolgerà in remoto tra il 12 e 15 giugno 2021.