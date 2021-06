E3 a tutto Indie: Ubi mostra Dorfromantik, You Suck at Parking e Bravery Network Online

In attesa degli annunci dell'Ubisoft Forward per l'E3 2021, l'azienda francese ha dato ampio spazio ad alcuni dei progetti indipendenti supportati in qualità di publisher ed editore internazionale: eccovi allora i nuovi video gameplay di Dorfromantik, You Suck at Parking e Bravery Network Online.

Il primo titolo mostrato, Dorfromantik, è uno strategico arcade che sprona gli utenti a costruire il proprio villaggio dei sogni collocando sulla mappa delle tessere. Ciascuna tegola esagonale consente la realizzazione di ambientazioni estremamente variegate.

Quanto a You Suck at Parking, dietro all'insolito titolo scelto dal team di Happy Volcano si cela l'ambizione di creare quello che viene definito dai suoi stessi ideatori come "il primo racing game che ha come obiettivo primario quello di riuscire a fermarsi (probabilmente!)". Tra un drift e l'altro, lo scopo del gioco è infatti quello di ricavarsi lo spazio necessario per compiere una manovra di parcheggio il più possibile "pulita", ossia senza distruggere gli elementi che compongono lo scenario e le altre macchine che transitano lungo il percorso.

Il terzetto di esperienze indie del pre-show di Ubisoft Forward si chiude con Bravery Network Online, un picchiaduro fantasy caratterizzato da un sistema di combattimento mutuato dai JRPG e dai giochi strategici.