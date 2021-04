E3 2021 e World Premier: ecco data e orario dell'evento Ubisoft Forward

Fervono i prepararivi per l'E3 2021 e, dopo la conferma del ritorno del PC Gaming Show , anche i vertici di Ubisoft ribadiscono la loro intenzione di presenziare allo show losangelino: ecco perciò la data e l'orario di inizio del prossimo Ubisoft Forward, l'evento digitale che farà da sfondo a numerosi annunci.

I rappresentanti del colosso videoludico transalpino si affacciano sui social e sulle pagine del portale ufficiale della compagnia per invitare gli appassionati a prepararsi per il nuovo Ubisoft Forward dell'E3 2021: "La nostra conferenza digitale prenderà il via, in diretta, sabato 12 giugno alle 21:00 (ora italiana), all'interno della cornice dell'E3 2021".

Come facilmente prevedibile, la comunicazione di servizio di Ubisoft non fornisce ulteriori dettagli sui giochi che saranno mostrati nel corso dell'evento, ma la natura stessa dello show e la volontà di partecipare all'E3 non possono che preannunciare l'arrivo di numerose World Premiere di videogiochi non ancora svelati, oltre ad approfondimenti ricchi di gameplay e a finestre informative sul futuro dei mondi a sviluppo continuo di The Division 2, For Honor, R6 Siege e altri titoli.

Nel corso dell'ultimo Ubisoft Forward del 10 settembre, l'azienda francese ha mostrato Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, Riders Republic e Immortals Fenyx Rising, oltre ad un video di Far Cry 6. E voi, quali sorprese vorreste ricevere da Ubisoft nel corso del prossimo show approntato per l'E3 2021? Fatecelo sapere con un commento.