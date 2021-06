E3 2021: Xbox e Bethesda, lo show più atteso! Rumor, speculazioni e previsioni

Vi abbiamo raccontato tutto quello che c'è da sapere sull'E3 di Los Angeles ma non possiamo fare a meno di proporvi le speculazioni, i rumor e le previsioni su uno degli show più attesi della fiera, ci riferiamo ovviamente alla conferenza congiunta di Xbox e Bethesda, in programma domenica 13 giugno alle 19:00 ora italiana.

Microsoft ha per tradizione (quasi) sempre aperto la danza delle conferenze E3 dei big ma quest'anno il ruolo di apripista spetta a Ubisoft con uno show in programma sabato 12 giugno alle 21:00. Ma non siamo qui per parlare di questo (per saperne di più ecco il calendario conferenze E3 2021 con data e ora) bensì per capire cosa possiamo aspettarci dalla conferenza Microsoft + Bethesda, evento che vedrà la presenza di giochi di entrambe le compagnie, ormai riunite sotto la stessa ala dopo l'acquisizione shock annunciata a settembre dello scorso anno.



E3 2021 Xbox Rumor

Giochi Bethesda all'E3 2021

Partiamo da Xbox dove, secondo i rumor 343 mostrerà il comparto multiplayer del gioco mentre non ci sarà spazio per la campagna e per approfondimenti tecnici. Per il resto, sembra certa anche la presenza di(si rumoreggia ambientato in Messico) mentre progetti come Everwild di Rare, Avowed di Obsidian e Fable di Playground Games non dovrebbero presenziare allo show.Il primo gioco annunciato per Xbox Series X è completamente sparito dai radar e noi speriamo ci sia modo di rivederlo tra poco più di dieci giorni.Un rumor bomba (ma poco credibile, al momento) riporta la possibile presentazione del nuovo gioco di Hideo Kojima in esclusiva Xbox , misterioso titolo targato IO Interactive (autori di Hitman) ovviamente a base di draghi ma apparentemente molto diverso dal sempre rimpianto Scalebound di PlatinumGames.Parlando di Bethesda c'è un solo nome che riecheggia sulla bocca di tutti:. Secondo insider e giornalisti i tempi sono finalmente maturi per presentare uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, in arrivo presumibilmente tra la fine del 2021 e la prima metà del 2022. Anche Arkane dovrebbe essere presente con Project Omen, nuova IP a base di vampiri e si parla anche del, team al lavoro anche sul gioco di Indiana Jones che sembra però essere ancora nelle primissime fasi di sviluppo e dunque non ancora pronto per una presentazione.(lo sappiamo, anche voi ci sperate intensamente) mentre non è chiaro se sul palco Xbox compariranno Ghostwire Tokyo e Deathloop, due titoli in arrivo entro fine anno in esclusiva console PlayStation e su PC, ma non disponibili su Xbox. Da aggiungere anche la notizia sul rinnovo del marchio The Evil Within da parte di Zenimax... una mossa che precede l'annuncio del terzo capitolo della serie horror di Shinji Mikami?Non ci resta che attendere la conferenza Xbox + Bethesda all'E3 2021 per sapere quali saranno le novità in arrivo sul fronte Microsoft per i prossimi mesi.