E3 2021, Xbox One e Series X|S, oltre 40 Demo gratis: tutti i dettagli su evento e giochi

Annunciato nel corso della serata del Summer Game Fest Kickoff Live, l'iniziativa Summer Game Fest Demo Event ritorna per l'E3 2021 con un appuntamento speciale interamente a marchio Xbox.

Per un periodo di tempo limitato, le console di casa Microsoft ospiteranno infatti una raccolta di oltre 40 Demo gratuite di giochi in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. L'evento digitale sarà disponibile sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S e coinvolgerà le produzioni indipendenti parte del programma ID@Xbox. Questi scampoli di produzioni videoludiche offrono uno scorcio su titoli ancora in fase di sviluppo, che in alcuni casi si presentano nelle mani dei giocatori per la prima volta. Di seguito, i giochi confermati sino ad ora:

Tunic : lo Zelda-like con protagonista la piccola volpe ritorna con una Demo completamente inedita. Quest'ultima includerà dunque materiale inedito rispetto a quanto vi abbiamo raccontato di recente nel nostro provato di Tunic;

: lo Zelda-like con protagonista la piccola volpe ritorna con una Demo completamente inedita. Quest'ultima includerà dunque materiale inedito rispetto a quanto vi abbiamo raccontato di recente nel nostro provato di Tunic; Sable : con un accattivante stile grafico, prende forma un viaggio di ricerca da parte di Sable, tra un vasto deserto e resti di navicelle spaziali;

: con un accattivante stile grafico, prende forma un viaggio di ricerca da parte di Sable, tra un vasto deserto e resti di navicelle spaziali; Lake : ambientata nel 1986, la vicenda vede protagonista Meredith Weiss, giovane donna in carriera che rientrando al proprio paese natale si trova di fronte un bivio esistenziale;

: ambientata nel 1986, la vicenda vede protagonista Meredith Weiss, giovane donna in carriera che rientrando al proprio paese natale si trova di fronte un bivio esistenziale; The Riftbreaker : survival game con elementi da Action GDR, tra mech e brecce dimensionali;

: survival game con elementi da Action GDR, tra mech e brecce dimensionali; Echo Generation: un'estetica retrò per un titolo ambientato nel 1993, che vede protagonista un gruppo di ragazzini impregnati in indagini su mostri e strani fenomeni;

La lista completa sarà condivisa con l'utenza nel corso delle prossime settimane, mentre è già nota la finestra temporale di svolgimento dell'evento, che prenderà il viao e si protrarrà sino al