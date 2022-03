E3 2022 cancellato? Forse no, ma l'evento sarà solo digitale online

L'E3 2022 è stato cancellato? La voce circola da settimane e ESA non ha ancora confermato le date della fiera per quest'anno, tuttavia qualcosa sembra muoversi dietro le quinte.

Stando alle parole di Tom Henderson, l'organizzazione avrebbe inviato una serie di email a sviluppatori e publisher indipendenti per confermare che l'E3 2022 si farà ma solamente in formato digitale, a quanto pare non sembra essere prevista una versione "in fiera" dell'evento, la cui ultima edizione dal vivo risale al giugno 2019, pochi mesi prima della diffusione della pandemia Covid-19.

Più volte Jason Schreier ha parlato della morte dell'E3, la fiera è rimasta ancorata ad un modello di comunicazione ormai sorpassato e per questo continuare ad organizzare l'evento in presenza sarebbe antieconomico per editori e sviluppatori, che con una spesa molto inferiore possono raggiungere milioni di persone con eventi digitali e showcase online.

La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione delle fiere di settore, l'E3 ha provato ad adattarsi in questi due anni ma con tiepidi risultati e gli eventi digitali organizzati dall'ESA non hanno mai convinto del tutto il pubblico. Non è ancora chiaro cosa succederà, al momento non ci sono date per l'E3 2022 e sul sito dell'evento si parla genericamente di "See you next year", segno di come il portale non venga aggiornato da mesi.