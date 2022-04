E3 2022 cancellato, ma non il PC Gaming Show:l'evento con tante World Premiere ha una data

Nonostante la cancellazione dell'E3 2022 anche in digitale, gli organizzatori del PC Gaming Show non hanno la benché minima intenzione di fermarsi: l'evento mediatico esordito nel 2015 ci sarà anche quest'anno e, come al solito, farà da sfondo a tante World Premiere.

La conferma del ritorno dello spettacolo videoludico arriva direttamente da PCGamer.com, la testata giornalistica che presenta annualmente questo evento per patiti di PC gaming ma non solo, considerando la vocazione multipiattaforma di molti dei titoli che verranno mostrati.

Appresa la notizia della chiusura dell'E3 2022, gli organizzatori del PC Gaming Show hanno lanciato ufficialmente il modulo da far compilare a tutti i publisher e sviluppatori indipendenti desiderosi di salire idealmente sul palco dell'evento per presentare i propri progetti al grande pubblico.

L'edizione 2022 del PC Gaming Show si terrà nella giornata di domenica 12 giugno, con una lineup di World Premiere, video gameplay e teaser di titoli già annunciati che verrà svelata, logicamente, una volta concluso l'attuale processo di selezione dei giochi candidati a parteciparvi.

Nel corso della passata kermesse estiva, il PC Gaming Show ha fatto da sfondo a numerose sorprese, con filmati dedicati a Naraka Bladepoint, Chivalry 2, Dying Light 2, Humankind, Next Space Rebels, MechWarrior 5, Soulstice, Hello Neighbor 2, FAR Changing Tides, Pioner, Death Trash e tanti altri.