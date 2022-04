E3 2022 cancellato, ma torna il Future Games Show: nuovo evento a giugno

Nonostante la cancellazione ufficiale dell'E3 2022, l'estate videoludica avrà a propria disposizione diversi eventi collaterali ai quali potranno assistere gli appassionati del medium.

Tra questi ultimi, troveremo anche un nuovo appuntamento con il Future Games Show. A breve distanza dalla trasmissione dell'edizione primaverile del format, gli organizzatori dell'evento confermano infatti che l'annullamento dello show losangelino non avrà alcun effetto sui loro piani originari. La data da appuntarsi sul calendario è in particolare quella di domenica 12 giugno 2022, mentre l'orario di trasmissione dell'evento non è ancora stato comunicato.



L'edizione estiva del Future Games Show 2022 avrà una durata superiore ai 60 minuti, nel corso dei quali saranno mostrati nuovi trailer, annunci e reveal di giochi ancora non annunciati. Protagonisti dell'evento saranno principalmente titoli in uscita nel corso del 2022, ma non mancheranno nemmeno focus su alcune produzioni con esordio previsto per i prossimi anni. Per il momento, ad ogni modo, non è stata condivisa alcuna anticipazione su quelli che saranno i team di sviluppo ospiti dello show videoludico.



Oltre al Future Games Show, il giugno di quest'anno vedrà anche il ritorno del PC Gaming Show 2022. Da Geoff Keighley, inoltre, è già giunto l'annuncio ufficiale dell'organizzazione di una nuova edizione del Summer Game Fest, che sarà condotta proprio dall'organizzatore dei The Games Awards.