E3 2022: l'evento è stato cancellato, la conferma arriva da una fonte attendibile

Nel corso della serata è arrivata una notizia che in molti temevano da tempo: ovvero la conferma della cancellazione definitiva dell'E3 2022. A dare l'annuncio è una fonte parecchio attendibile, visto il lavoro che svolge.

Il tweet è stato infatti pubblicato dall'account ufficiale di Will Powers, il PR Lead americano di Razer che ha in passato collaborato con aziende di spicco del mondo videoludico come Deep Silver, PlayStation e Tencent Games. Stando alle parole di Powers, sarebbe giunta di recente una mail nella sua casella di posta elettronica con l'obiettivo di confermare la cancellazione dell'Electronic Entertainment Expo che doveva tenersi nel corso dell'estate 2022. A confermare l'attendibilità della fonte è la condivisione del post da parte dei principali account legati ai videogiochi che bazzicano sul social azzurro, tra i quali il popolare Nibel.

Contemporaneamente all'annuncio di Will Powers, Geoff Keiglhey ha pubblicato un criptico messaggio sul suo profilo Twitter, all'interno del quale non vi è altro che una faccina sorridente. Non è da escludere che l'ex giornalista videoludico possa cogliere la palla al balzo per dare vita ad un nuovo evento estivo che possa rimpiazzare il vecchio E3. Se così fosse, il presentatore sarebbe al centro dei Game Awards, dello show principale della GamesCom e del nuovo evento estivo.

In attesa di ulteriori conferme, vi ricordiamo che proprio qualche settimana Jason Schreier ha parlato della morte dell'E3 2022.