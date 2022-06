E3 2022: orari e date di tutte le conferenze Summer of Games su Twitch

E3 2022 è stato cancellato, ma non avete nulla di cui preoccuparvi. Nei prossimi giorni la fiera losangelina sarà adeguatamente sostituita da un grande numero di eventi stile E3 di Los Angeles, durante i quali verranno mostrati i videogiochi in arrivo nel 2022 e oltre.

Lo State of Play del 2 giugno, che non ha certamente lesinato sui contenuti, è stato solo l'inizio: c'è molto altro in serbo per voi e la redazione di Everyeye è pronta a farvi compagnia alla scoperta delle novità per console, PC e dispositivi mobili in uscita nei mesi a venire.

Siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye per seguire assieme alla nostra ciurma tutti i grandi eventi, a cominciare dal Limited Run Games 3 Summer Showcase fissato per le 21:30 del 6 giugno. Qualche giorno più tardi, il 9 giugno, verrà il turno dell'attesissimo show del Summer Game Fest condotto da Geoff Keighley, che prenderà il via alle 20:00 di giovedì 9 giugno e sarà seguito dubito dopo dallo show di Devolver Digital.



Alle 21:00 del 10 giugno toccherà al Tribeca Games Spotlight, mentre sul menu della ricchissima giornata di sabato 11 giugno ci sono il Guerrilla Collective alle 17:00, il Wholesome Direct alle 18:00 e il Future Game Show alle 21:00. Il gran finale è previsto per domenica 12 giugno, con l'Xbox & Bethesda Games Showcase fissato per le 19:00 e il PC Gaming Show per le 21:00.

Lunedì 6 giugno

Ore 17:00 - Netflix Geeked Week: day 1

Ore 21:30 - Limited Run Games: LRG3 showcase

Martedì 7 giugno

Ore 17:00 - Netflix Geeked Week: day 2

Ore 18:00 - Sonic Central

Mercoledì 8 giugno

Giovedì 9 giugno

Ore 00:30 - Netflix Geeked Week: day 3

Ore 17:00 - Netlix Geeked Week: day 4

Ore 19:00 - Summer Game Fest

Venerdì 10 giugno

Sabato 11 giugno

Domenica 12 giugno

Martedì 14 giugno

Avete annotato tutto sul calendario? La nostra redazione si collegherà sul canale Twitch di Everyeye con largo anticipo rispetto a tutti gli orari indicati, cogliendo l'occasione per commentare i rumor, che in periodi come questo fioccano numerosi, discutere degli annunci già effettuati e speculare su quelli che potrebbero arrivare. Non mancano poi ospiti, come Ualone, che sarà con noi per commentare i principali eventi della Summer of Games di Everyeye.

A margine, siamo di annunciare che quest'anno Everyeye volerà a Los Angeles! Anche in mancaza dell'E3, il nostro Giuseppe Arace si recherà fisicamente nella Città degli Angeli per provare con mano nuovi giochi e partecipare in prima persona ad uno speciale evento dedicato al mondo dei videogiochi. Continuate a seguirci per scoprire di cosa si tratta!