E3 2022, la fiera torna a Los Angeles: edizione tradizionale per il prossimo anno

Mentre la community elegge i propri tre annunci preferiti dell'E3 2021, arriva una attesissima conferma relativa al destino della fiera videoludica più grande dell'anno.

Parallelamente allo svolgimento dell'edizione 2021 dell'E3, sono infatti state diffuse le prime rassicurazioni in merito a quella che sarà la struttura dell'E3 2022. Le notizie in tal senso non sono state diffuse direttamente dall'ESA (Entertainment Software Association), ente responsabile dell'organizzazione della fiera di settore, ma per tramite del mondo della politica USA. All'apertura dell'E3 2021, l'attuale sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha infatti rivolto alla platea di appassionati un messaggio di supporto e una rassicurazione: il prossimo anno, l'E3 tornerà ad essere un evento fisico, con la città californiana che non vede l'ora di tornare ad accogliere publisher, sviluppatori e stampa.



Un annuncio che dovrebbe segnare il ritorno alla normalità, dopo oltre un anno di limitazioni imposte dalla crisi sanitaria internazionale. Con il procedere della campagna vaccinale globale dunque, auspicabilmente, l'estate 2022 vedrà anche il mondo del gaming tornare alla propria tradizionale routine. Al momento, l'ESA non ha diffuso dettagli in merito a quelle che saranno le date dell'edizione 2022 dell'E3: non resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni su questo fronte, per scoprire cosa riserverà al pubblico e al settore l'E3 2022.