Niente E3 2022? Nessun problema, il PC Gaming Show torna comunque: ecco la data

A dispetto della cancellazione dell'E3 2022, la macchina mediatica e organizzativa del PC Gaming Show non si fermerà affatto, per la gioia di tutti gli appassionati di videogiochi PC (ma non solo) affezionati agli spettacoli estivi pieni di World Premiere.

Dalle colonne di PCGamer.com, la redazione della testata giornalista che presenta annualmente questa kermesse videoludica invitano tutti gli interessati a sintonizzarsi sui loro canali Twitch e YouTube dalle ore 21:30 italiane di domenica 12 giugno per assistere al PC Gaming Show 2022.

Come ogni anno, la kermesse videoludica di PCGamer sarà foriera di sorprese per tutti i fan, con numerose World Premiere e altrettante finestre comunicative aperte dalle software house più disparate per offrire aggiornamenti sui propri titoli più ambiziosi.

Nel corso della nuova edizione del PC Gaming Show assisteremo ad esempio alle World Premiere dei nuovi videogiochi di 11 Bit Studios e Klei Entertainment, oltre ad un approfondimento su Arma 4, Immortality, Warhammer 40,000 Space Marine 2 e Victoria 3.

A chi ci segue, ricordiamo che nella passata edizione del PC Gaming Show 2021 vennero mostrati tanti filmati di videogiochi come Dying Light 2, Humankind, Naraka Bladepoint, Chivalry 2, Next Space Rebels, MechWarrior 5, Soulstice, Hello Neighbor 2 e FAR Changing Tides.