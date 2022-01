L'E3 2022 si svolgerà online: troppi rischi legati alla variante Omicron

Sebbene il piano originale fosse quello di riportare la fiera videoludica a Los Angeles, l'Electronic Entertainment Expo 2022 (E3) si svolgerà esclusivamente online. La decisione presa dall'Entertainment Software Assosiaction (ESA) è dovuta al crescente numero di contagiati da Coronavirus a seguito della diffusione della variante Omicron.

"A causa dei continui rischi per la salute legati al COVID-19 e al suo potenziale impatto sulla sicurezza di espositori e partecipanti, l'E3 non si terrà di persona nel 2022", ha confermato l'ESA in una nota rivolta a GamesBeat. "Siamo comunque entusiasti del futuro dell'E3 e non vediamo l'ora di annunciare presto maggiori dettagli".

Ciò significa che lo show a tema videoludico si svolgerà online quest'estate per il secondo anno consecutivo, dopo che lo spettacolo di giugno 2021 si è già trasformato in un evento virtuale e la totale cancellazione dell'edizione del 2020. L'ESA, un gruppo commerciale guidato dagli editori dell'industria dei videgiochi, vuole evidentemente essere cauta dopo la vigorosa diffusione di contagiati da Coronavirus provocata dalla variante Omicron.

Gli organizzatori del CES 2022, che ha già fatto da palcoscenico per la nuova presentazione di PlayStation VR 2, hanno ricevuto delle feroci critiche per aver scelto di tenere di persona il proprio evento tecnologico, a dispetto del numero preoccupante di contagi.