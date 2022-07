L'E3 2023 sarà molto ambizioso: l'ESA stringe una nuova, importante partnership

Gli ultimi anni per l'E3 sono stati molto difficili a causa delle conseguenze legate al Covid-19. Tra eventi solo in digitale come nel 2021, ed altri invece cancellati definitivamente come accaduto nel 2022, la storica kermesse videoludica ha visto sicuramente tempi migliori. Ma forse il ritorno al passato si concretizzerà per davvero nel 2023.

Già in precedenza l'Entertainment Software Association aveva ribadito che l'E3 2023 sarebbe tornato in presenza, pur mantenendo anche un'organizzazione digitale, ma adesso arriva un'ulteriore conferma: l'ESA annuncia infatti una collaborazione con ReedPop, compagnia che ogni anno produce altri grandi manifestazioni come il PAX, il New York Comic Con o la Star Wars Celebration, e fissa il ritorno del più importante evento videoludico per la seconda settimana di giugno 2023, pur senza aver ancora specificato date precise.

Già da ora, però, l'organizzazione sta spingendo al massimo l'edizione del prossimo anni, promettendo "titanici annunci di giochi AAA, world premiere sconvolgenti e l'accesso esclusivo ai videogiochi del futuro". L'obiettivo, insomma, è di riscattarsi dopo la cancellazione dell'E3 2022 e di ridare lustro a tutta la kermesse dopo gli ultimi anni molto travagliati.

Sempre nello stesso periodo, inoltre, andrà in onda anche la nuova edizione del Summer Game Fest di Geoff Keighley: il giornalista ha infatti confermato il ritorno del suo evento anche per il 2023 ed anche in questo caso si mescoleranno trasmissioni digitali e presenza fisica del pubblico. Il prossimo giugno, insomma, promette di essere caldissimo per gli appassionati.