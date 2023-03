E3 2023: annunciata la Digital Week ma è mistero su giochi e publisher presenti

ReedPop ha annunciato E3 2023 Digital Week, una settimana di eventi digitali al via il prossimo 11 giugno, una bella notizia per gli appassionati di videogiochi, tuttavia c'è ancora assoluto mistero su quali editori prenderanno parte all'evento.

L'organizzatore ha confermato che la Digital Week ospiterà eventi PC Gaming Show, Future Games Show, Guerrilla Collettive e Black Voices in Gaming, altri dettagli verranno svelati prima dell'inizio della fiera, previsto per il 13 giugno.

Di fatto, a pochi mesi dall'inizio dell'evento, non è ancora chiaro cosa vedremo all'E3 2023 dal momento che Microsoft ha organizzato un Xbox Showcase per conto proprio in programma l'11 giugno (a seguire al termine dello show, il tanto atteso Starfield Direct), mentre Sony e Nintendo hanno confermato la loro assenza alla fiera di Los Angeles.

Ubisoft sarà all'E3 2023 ma non è chiaro se il publisher francese avrà un proprio stand fisico o se sarà presente solamente con un evento pre-registrato o una serie di appuntamenti live in streaming. Insomma, la situazione legata ai publisher e ai giochi presenti al prossimo E3 è ancora poco chiara, tante le defezioni, pochissime le certezze. Con l'assenza di Xbox, Sony e Nintendo, l'E3 2023 perde il supporto delle tre grandi hardware house, restiamo in attesa che l'elenco dei partecipanti venga reso noto.