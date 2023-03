Ok l'E3 2023 è cancellato, quali eventi estivi ci restano da seguire?

Lo sospettavamo, ma solo nelle scorse ore abbiamo avuto la conferma: l'E3 2023 è stato cancellato e la fiera di Los Angeles non si farà, questo non vuol dire però che a giugno non ci saranno eventi da seguire, anzi... tenetevi liberi!

La finestra dell'E3 verrà occupato da numerosi altri eventi fisici e digitali, si comincia l'8 giugno con la Summer Game Fest di Geoff Keighley in diretta dallo YouTube Theater di Inglewood, in California. A questo evento faranno seguito Xbox Showcase dell'11 giugno, lo Starfield Direct (sempre domenica 11 giugno) e l'appuntamento Ubisoft Forward del 12 giugno con probabili novità su Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora.



Al momento, Nintendo e Sony non hanno ancora annunciato eventi estivi ma è probabile che i due publisher abbiano qualcosa in programma per il mese di giugno, presumibilmente un Nintendo Direct/Treehouse e un nuovo PlayStation Showcase (o magari una PlayStation Experience?).



Non è ancora chiaro invece il destino di eventi come PC Gaming Show, Future Games Show e Guerrilla Collective (evento dedicato ai giochi indipendenti), nuove edizioni di questi appuntamenti non sono ancora state annunciate ma è probabile che tutti e tre gli show possano tornare nel consueto timeslot di inizio o metà giugno.