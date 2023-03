E3 2023 cancellato ufficialmente: l'ESA spiega cosa è andato storto

Con l'accumularsi di un crescente numero di defezioni da parte di importanti attori dell'industria, è arrivato l'annuncio ufficiale della definitiva cancellazione dell'E3 2023.

Anche per quest'anno, dunque, la fiera losangelina non aprirà i battenti, lasciando la community orfana di quello che anni fa era l'evento più importante dell'anno videoludico. È l'ultimo tassello di un percorso di declino iniziato in fase pre-pandemica e che la crisi sanitaria internazionale ha accelerato. Nonostante l'alleanza tra l'Entertainment Software Association e l'agenzia ReedPop e la volontà di rivoluzionare la struttura dell'evento, anche quest'anno l'E3 non avrà luogo.

Una decisione che ha portato il presidente e CEO dell'ESA, Stanley Pierre-Louis, a spiegare pubblicamente le ragioni della cancellazione della fiera di Los Angeles. Nella sua ricostruzione dell'accaduto, il dirigente dell'ente USA non ha voluto attribuire responsabilità specifiche a singoli attori dell'industria, ma ha invece identificato in un generale mutamento delle circostanze le difficoltà riscontrate dall'ESA nel processo di organizzazione dell'E3 2023.



"Vi sono state delle difficoltà che si sono rivelate troppo grandi per poter essere superate. - ha illustrato Stanley Pierre-Louis - In primo luogo, diverse aziende hanno fatto presente che i tempi dello sviluppo videoludico sono mutati radicalmente rispetto all'epoca pre-pandemia. Inoltre, le contingenze economiche sfavorevoli hanno costretto molte compagnie a ridefinire i fondi destinati ai grandi eventi promozionali. Infine, le aziende stanno sempre più sperimentando sul fronte comunicativo, alla ricerca del giusto equilibrio tra eventi in loco e opportunità digitali".



A dispetto della cancellazione dell'E3 2023, ha proseguito il CEO, l'ESA continuerà la propria attività di rappresentanza dell'industria videoludica negli USA, agendo come rappresentante degli interessi del settore di fronte al mondo della politica. Nel frattempo, ai giocatori, restano altri eventi estivi da seguire nel mondo del gaming.