E3 2023 chi è rimasto? Fuori Nintendo, SEGA, Ubisoft, altri publisher potrebbero dare buca

IGN USA ha scoperchiato il vaso di Pandora e l'E3 2023 sembra sempre più incerto: secondo varie fonti l'evento verrà cancellato durante questa settimana, in caso contrario... chi prenderà parte alla fiera di Los Angeles? Tanti nomi illustri hanno declinato l'invito a partecipare all'E3 e lo showfloor rischia di essere più spoglio che mai.

Sony non partecipa alla fiera sin dal 2018 e dunque l'assenza di PlayStation non deve stupire, Nintendo deserterà l'E3 2023 mentre Microsoft parteciperà con uno showcase in programma domenica 11 giugno. SEGA non parteciperà e lo stesso vale per il gruppo Tencent e tutte le sue sussidiarie, anche Ubisoft non sarà all'E3, IGN.com ha inoltre contattato vari editori ricevendo risposte negative mentre publisher come Square Enix, Embracer Group, Activision Blizzard, Epic Games, Take-Two e Warner Bros. Games non hanno ancora fornito una posizione ufficiale in merito.

Bandai Namco non ha voluto commentare, limitandosi a confermare la sua presenza ai Play Days di Geoff Keighley. Devolver Digital non ha mai partecipato ufficialmente alla fiera pur essendo presente in maniera indiretta, quest'anno invece il publisher indipendente non terrà nessuna attività collaterale dal vivo a Los Angeles.

Gli assenti dunque sono davvero tanti e IGN si aspetta che vari publisher facciano un annuncio formale a breve per confermare la propria assenza all'E3. Andy Robinson "ha sentito" che l'annuncio della cancellazione potrebbe avvenire entro questa settimana, restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti a riguardo.