E3 2023, l'ESA ribadisce: l'Expo dei videogiochi tornerà in digitale e in presenza

Dalle colonne del Washington Post, il presidente e amministratore delegato dell'ESA, Stan Pierre-Louis, conferma il ritorno dell'E3 nel 2023 con un'edizione "ibrida" che proporrà sia spettacoli in digitale che eventi in presenza.

Il massimo esponente dell'ente che organizza la kermesse videoludica losangelina spiega che "siamo entusiasti di tornare nel 2023 con un evento sia digitale che di persona. Per quanto amiami questi eventi in streaming, e per quanto siano così importanti per raggiungere un pubblico globale, sappiamo anche che le persone desiderano riunirsi in eventi come l'E3, gli appassionati vogliono essere in grado di rivedersi di persona, stringere amicizie e scambiare quattro chiacchiere sui videogiochi e le passioni che li accomunano".

Pur senza citare direttamente appuntamenti mediatici come quelli della Summer Game Fest, il CEO dell'Entertainment Software Association sottolinea che "è fantastico vedere tutta questa sperimentazione da parte delle aziende e degli attori dell'industria videoludica desiderosi di promuovere i loro prodotti e contenuti tramite questi spettacoli digitali. Ma penso anche che ci sia ancora tanto spazio per gli eventi in presenza, per questo ritengo che l'E3 possa trasformarsi nel punto d'incontro per questi due approcci".

Vale comunque la pena sottolineare che la riorganizzazione della strategia comunicativa degli attori più dirimenti dell'industria videoludica non è stata determinata solo chiusura dell'E3 verificatasi in questi ultimi due anni, ma anche dalla seria riflessione sull'importanza stessa di un "mega-evento" come l'E3 che ha interessato i maggiori produttori e sviluppatori di videogiochi ancor prima della pandemia da Coronavirus e delle conseguenti restrizioni sugli spettacoli in presenza.