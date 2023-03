Niente da fare per l'E3 2023: l'evento è stato ufficialmente cancellato

Era ormai da giorni che circolavano voci di corridoio in merito alla possibile cancellazione dell'E3 2023, evento che stava perdendo sempre più partecipanti. Alla fine i rumor si sono concretizzati ed è arrivato il triste annuncio.

A darne la conferma è stato IGN USA, che sostiene di aver ricevuto diverse testimonianze in merito ad una mail che ReedPop ha inviato a tutti i suoi dipendenti per informarli dell'avvenuta cancellazione dell'evento.

All'interno del messaggio, che è stato girato alla redazione della testata americana, è possibile leggere le seguenti parole:

"Sebbene l'E3 resti un evento amato dal pubblico, l'edizione 2023 non è riuscita a radunare le forze necessarie per dare vita ad una fiera dalle dimensioni sufficienti da avere un impatto sull'industria videoludica."

Per chi non lo sapesse, l'evento doveva tenersi al Convention Center di Los Angeles nel periodo compreso tra il 16 ed il 23 giugno 2023. A colmare questo vuoto ci saranno però altri eventi come la Summer Game Fest di Geoff Keigley e l'Ubisoft Live Forward.

Vi ricordiamo inoltre che l'evento estivo di Xbox verrà trasmesso in co-stream con la Digital Week e permetterà ai videogiocatori di scoprire qualcosa in più sulla lineup del colosso di Redmond.