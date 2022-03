L'E3 2023 si farà e sarà un evento dal vivo a Los Angeles: l'annuncio ufficiale dell'ESA

Dopo la sequela di rumor che già anticipavano la triste novità, l'Entertainment Software Association (ESA) ha ufficialmente annunciato che l'E3 2022 non si farà, e non si terrà nemmeno un'edizione digitale dell'evento videoludico come era stato precedentemente affermato.

Con una mail inviata da un reporter dell'associazione, l'ESA ha voluto rincuorare coloro che temono in una eventuale scomparsa definitiva dell'E3, che senza dubbio ha perso in questi anni lo storico appeal e l'attesa generale che si creava attorno all'evento ad ogni edizione.

L'E3 2023 si farà e sarà un evento dal vivo a Los Angeles (si potrà seguire anche online), come è possibile evincere dal messaggio diffuso dagli organizzatori. La cancellazione dell'edizione di quest'anno servirà a raccogliere fondi e risorse per mettere in piedi un grande evento di rilancio.

"Dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire un'esperienza E3 fisica e digitale rivitalizzata la prossima estate. Che venga seguito dallo showfloor o tramite i tuoi dispositivi preferiti, la vetrina del 2023 riunirà la comunità, i media e l'industria in un formato e un'esperienza interattiva completamente nuovi. Non vediamo l'ora di presentare l'E3 ai fan di tutto il mondo dal vivo da Los Angeles nel 2023".

Subito dopo l'annuncio della cancellazione dell'E3 2022 è arrivato la conferma della nuova edizione del Summer Game Fest, un evento dal vivo condotto da Geoff Keighley in programma per giugno e ricco di novità per gli appassionati del settore videoludico.