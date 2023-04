L'E3 2023 è morto, viva l'E3! Ripercorriamo la storia dello show con Roberto Buffa

Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con la doppiatrice di Ada Wong in Resident Evil 4 Remake, Alessandro Bruni ha ripercorso con Roberto Buffa la storia dell'E3, la fiera di Los Angeles che tante gioie (e perché no, anche molte delusioni) ha regalato a tutti gli appassionati di videogiochi sin dal 1995.

Colonna portante e volto storico del giornalismo videoludico italiano, Buffa ci aiuta a riavvolgere il nastro dei ricordi per riflettere sulla straordinaria importanza avuta dall'E3 nel trasformare il gaming in un fenomeno globale.

Al netto delle indimenticabili giornate trascorse tra gli stand dell'evento losangelino, e delle nottate passate ad ammirare e a commentare online le conferenze piene di World Premiere e sorprese da parte delle aziende più influenti del settore, col passare degli anni la rilevanza dell'E3 è però andata inevitabilmente scemando.

I grandi cambiamenti avvenuti da metà anni '90 ad oggi in termini economici e tecnologici (ma non solo, basti citare la 'rivoluzione sociale' determinata dall'avvento di internet e degli smartphone) hanno trasformato l'E3 in un evento fine a sé stesso, con un numero sempre maggiore di colossi del settore che, col tempo, ha preferito 'organizzarsi in proprio' e rivolgersi direttamente alla propria utenza con showcase a cadenza stagionale, coverage esclusivi sulle maggiori testate di settore e campagne mediatiche sui social.

