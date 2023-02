E3 2023, con o senza Nintendo, Sony e Microsoft? Arriva la replica dell'ESA

In seguito al diffondersi di indiscrezioni legate alla possibile assenza di Nintendo, Sony e Microsoft dall'E3 2023, la dirigenza dell'ESA (Entertainment Software Association), ente organizzatore dell'evento videoludico, ha pubblicato una dichiarazione.

Nella nota, consegnata alla redazione USA di IGN, gli organizzatori della fiera losangelina riferiscono quanto segue:

"Come probabilmente avrete notato, nella serata di ieri IGN ha pubblicato un articolo relativo all'E3. Anche se non siamo nella posizione di poter commentare le specifiche dichiarazioni fatte nel pezzo, volevamo confermare il nostro impegno nell'evoluzione dell'E3.

L'E3 ha una storia straordinaria all'interno della nostra industria, e siamo costantemente commossi dalla passione che le persone mostrano nei confronti dello show. Riportare in auge una fiera commerciale dopo tre anni di pausa e una pandemia globale è stata sin da subito un'operazione complessa, ragione per la quale abbiamo condotto una ricerca estesa per identificare il partner migliore con il quale produrre l'E3. Nello scegliere ReedPOP come partner, abbiamo trovato spazio nella sua tradizione di organizzatore di grandi eventi, dal PAX al Comic Con.



Hanno fatto grandi progressi nel dare una nuova forma all'evento e hanno ricevuto uno straordinario supporto da aziende del settore di ogni dimensione, che non solo stanno facendo programmi per l'E3 2023, ma si stanno impegnando anche per il 2024 e oltre. [...] Condivideremo novità e aggiornamenti sull'E3 non appena saranno disponibili."



Al momento, dunque non è stato affrontato il tema della partecipazione o meno dei tre grandi produttori hardware. In attesa di scoprire i piani di Sony e Nintendo, sappiamo ad ogni modo che Microsoft ha in programma un grande evento estivo.