Niente E3 2023 per Ubisoft, ma è stato annunciato il prossimo evento

Nel corso della serata, Ubisoft ha confermato in via ufficiale che non sarà presente all'E3 2023, ma non deluderà comunque i fan in attesa di scoprire maggiori dettagli sui prodotti già annunciati e quelli ancora da svelare.

Ecco di seguito le dichiarazioni dell'azienda francese al portale VideoGamesChronicle:

"Sebbene i piani prevedessero la nostra presenza all'E3 2023, abbiamo preso la decisione di muoverci in modo diverso. Terremo quindi un evento chiamato Ubisoft Forward Live il prossimo 12 giugno 2023 a Los Angeles. Prossimamente condivideremo ulteriori dettagli con i giocatori."

Si tratta di un altro duro colpo per la fiera losangelina, che sta continuando a perdere l'interesse da parte dei più grandi publisher del settore videoludico, molti dei quali decidono di aggregarsi agli eventi dei produttori di hardware come Microsoft e Sony oppure propongono dirette streaming come nel caso di Ubisoft con il suo UbiForward Live.

Sembra quindi che il prossimo 12 giugno 2023 potremo scoprire qualche dettaglio in più su alcuni prodotti di cui non si parla da tempo, come Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora, entrambi oggetto di leak e voci di corridoio nel corso della giornata. A tal proposito, Tom Henderson potrebbe aver anticipato le finestre di lancio dei prossimi capitoli di Assassin's Creed e The Crew.