E3 2023, Ubisoft conferma la partecipazione: 'Avremo una solida lineup di giochi'

Le dichiarazioni di Yves Guillemot sulla possibile partecipazione di Ubisoft all'E3 2023 trovano un ulteriore riscontro nelle parole pronunciate da un portavoce dell'azienda videoludica francese ai microfoni di GamesIndustry.biz.

Il rappresentante del publisher e sviluppatore transalpino ha ribadito le parole del presidente e CEO di Ubisoft e specificato che "l'E3 è da sempre un momento speciale per il nostro settore e siamo entusiasti di portare la nostra solida lineup di giochi a Los Angeles. Stiamo ancora finalizzando i dettagli dei nostri piani e non vediamo l'ora di condividerli presto".

Se da un lato la possibile assenza di Sony, Microsoft e Nintendo dall'E3 2023 potrebbe ridurre l'interesse della community per l'evento losangelino e trasformarlo in uno spettacolo relativamente secondario, dall'altro lato è proprio l'ampio spazio mediatico lasciato libero dalle 'tre sorelle' dell'industria videoludica casalinga a rappresentare una ghiotta occasione per aziende del settore che, come Ubisoft, si dicono ben disposte a occupare il palcoscenico dell'E3 per presentare al grande pubblico i propri titoli in sviluppo.

La prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo si terrà dal 13 al 16 giugno nella cornice del Los Angeles Convention Center. In base alle ultime indiscrezioni e voci di corridoio fatte rimbalzare sui social e sui forum di settore da leaker come Tom Henderson, Ubisoft annuncerà un nuovo gioco all'E3 ma non sarà Far Cry 7 o tantomeno Rayman.