L'E3 2023 verrà cancellato? Un giornalista non esclude lo scenario peggiore

Dopo la conferma che Ubisoft non sarà all'E3 2023, l'organizzazione della nuova edizione dello storico evento appare al momento piuttosto difficile e nebulosa. Tantissimi infatti i grandi nomi assenti (Sony, Microsoft e Nintendo comprese), con tante aziende che ormai puntano sempre più forte sui livestream in proprio.

Per ora non ci sono stati ulteriori dettagli precisi da parte dell'ESA sull'organizzazione dell'E3 2023, ma alcuni esperti e addetti ai lavori iniziano ad ipotizzare il peggio, non escludendo che la kermesse di Los Angeles possa essere addirittura cancellata, ancora una volta. A non escludere questa possibilità è in particolare Andy Robinson, fondatore ed editor del noto portale Video Games Chronicle (VGC), che su Twitter esprime la sua opinione in merito dopo essersi consultato con alcune fonti.

"E' spesso difficile separare i fatti dalle congetture riguardo l'E3 2023, ma non sto affatto sentendo buone notizie e non ne sono sorpreso. Non mi stupirebbe se questa settimana lo annullassero, ma spero non accada. Mi dispiace molto per gli organizzatori che hanno svolto tutto ciò che è stato loro chiesto", afferma Robinson. Chiaramente non c'è per ora nessuna conferma ufficiale sulla cancellazione del prossimo E3, tuttavia permangono i dubbi e le perplessità su come si svolgerà la nuova edizione alla luce delle assenze sempre più numerose e di peso.

Sempre secondo un report di VGC risalente allo scorso febbraio, Konami sarà all'E3 2023 con MGS3 Remake e Castlevania: sarà davvero così?