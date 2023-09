L'E3 2024 non si terrà a Los Angeles: l'edizione 2025 sarà una totale rivoluzione

Dopo che lo scorso marzo l'E3 2023 è stato ufficialmente cancellato, il futuro dello storico evento è totalmente incerto e non sono mancate ipotesi sulla fine dell'E3 in generale. La situazione però sarebbe al momento diversa e, anzi, ci sarebbero già piani per le prossime due edizioni.

Anzitutto, l'E3 2024 non si terrà a Los Angles come da tradizione: dopo aver interrotto la partnership con ReedPop in seguito alla cancellazione dell'E3 2023, l'ESA ha deciso di non organizzare la prossima kermesse al Los Angeles Convention Center, ed avrebbe dunque deciso di muoversi in maniera differente. Questo non significa che l'edizione 2024 non si svolgerà, ma che verrà allestita in una sede del tutto nuova, anche se al momento non è chiaro dove e soprattutto in quale città dovrebbe tenersi.

Tuttavia i grandi piani sarebbero tutti rivolti all'anno ancora successivo: stando a quanto riportato dal portale Gamesindustry, l'ESA starebbe puntando ad una completa rivoluzione della kermesse con l'E3 2025, con l'obiettivo di rinnovare completamente la fiera rispetto a come l'abbiamo conosciuta fino a questo momento. Per adesso, però, c'è il massimo riserbo sui piani che l'ESA starebbe mettendo in piedi per dare nuova linfa vitale al suo evento a partire dal 2025.

Sembra comunque chiaro che non tutto è perduto per l'E3 2024 e 2025, con l'ESA che aveva smentito le voci su un possibile stop definitivo della kermesse. La speranza è che le prossime edizioni possano dunque svolgersi a tutti gli effetti, senza andare incontro al triste destino dei loro più recenti predecessori.