L'E3 chiude i battenti: l'importanza della fiera videoludica nel ricordo di Hideo Kojima

La notizia della chiusura definitiva dell'E3 sta facendo il giro del mondo. Tra i tanti post condivisi dagli esponenti del settore per la fine dell'Electronic Entertainment Expo, la fiera più famosa dell'industria dei videogiochi, spicca il messaggio pubblicato sui social da Hideo Kojima.

In virtù delle sue ripetute partecipazioni allo show estivo per oltre due decenni, il vulcanico sviluppatore giapponese non poteva esimersi dal condividere un messaggio in ricordo delle giornate trascorse insieme alla community nella cornice dell'evento mediatico più atteso dagli appassionati e dagli stessi sviluppatori.

"La fine dell'E3 è una triste notizia", esordisce nel suo messaggio il boss di Kojima Productions prima di ricordare che "mostrai per la prima volta Metal Gear Solid ad Atlanta nel 1987, da allora ho partecipato ogni anno a quegli eventi e all'E3. Ricordo ancora le emozioni che provai nel 2000 quando presentai Metal Gear Solid 2, sono già trascorsi 23 anni da allora. Non dimenticherò mai la standing ovation ricevuta per MGS2".

Al ricordo nostalgico delle partecipazioni di Kojima ai passati E3 fanno poi seguito le 'dichiarazioni istituzionali' del papà di Metal Gear e Death Stranding sulla straordinaria importanza dell'Electronic Entertainment Expo per l'intera filiera videoludica e, in special modo, per l'affermazione internazionale dei videogiochi sviluppati in Giappone: "Senza l'E3, gli sviluppatori di videogiochi giapponesi non sarebbero mai riusciti a raggiungere il successo ottenuto a livello globale. L'E3 ha saputo riunire i creatori e le figure più importanti del settore, trascendendo ogni confine o divisione. Partecipare a questo genere di eventi ha reso più facile l'accesso al mercato videoludico globale e a milioni di giocatori in tutto il mondo. Non ho altro che gratitudine. Grazie di cuore, E3".