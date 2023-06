E3, la fine di un'era? L'E3 2024 e 2025 sarebbero stati cancellati!

Per il noto evento videoludico che ha tenuto compagnia ai giocatori di tutto il mondo potrebbe essere giunta la fine: dopo l'ufficializzazione della cancellazione dell'E3 2023, emergono possibili informazioni sull'eliminazione delle prossime due edizioni: L'E3 2024 e 2025 potrebbero essere stati già annullati.

Le informazioni in questione (ancora prive di un riscontro ufficiale da parte dell'ESA, ente organizzatore della popolare fiera) arrivano da un documento redatto al seguito della riunione del Los Angeles City Tourism Board of Commissioners. All'interno del contenuto sopracitato, rilasciato in data odierna, emerge l'incriminato riferimento che annuncerebbe la drammatica fine dell'E3: in una nota ai margini presente tra le trentaquattro pagine di ciò che è stato detto nella riunione a porte chiuse, è possibile leggere "Include la cancellazione dell'E3 per il 2024 ed il 2025" sotto alcuni dati.

Il boss di Take-Two ha difeso L'E3 e la sua importanza nel mondo dei videogiochi, ma ciò non è stato sufficiente per fare in modo che l'esistenza dell'evento continuasse anche a seguito dell'emergenza pandemica iniziata nel 2020 che, purtroppo, ha segnato la fine di un'era importante per l'intera industria del gaming. Come detto sopra, non vi sono ancora conferme ufficiali dall'ESA, che non ha ancora commentato le novità emerse a seguito del documento pubblicato dal Los Angeles City Tourism Board of Commissioners.