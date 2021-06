E3 con Everyeye: seguiteci su Twitch e attivate i promemoria per le dirette!

Ci siamo! La redazione di Everyeye.it si prepara a passare i prossimi giorni in diretta su Twitch in un lungo susseguirsi di dirette e maratone per coprire tutte le conferenze dell'E3 2021 e tenervi compagnia dalle prime ore della mattina e fino a tarda serata.

Tutti i giorni saremo online sul canale Twitch di Everyeye.it, dall'11 a 15 saremo online dalle 10:00 alle 12:00 con Every Morning E3 Edition dalle 16:00 con Everyeye Afternoon e vi terremo compagnia fino a tarda serata, spesso fino a tarda notte.

Gli eventi sono tantissimi ed è facile confondersi con date e orari, per questo abbiamo aggiornato la programma E3 su Twitch aggiungendo la lista delle prossime diretta con la possibilità di attivare i promemoria sia da mobile che da desktop, così da ricevere una notifica per sapere quando saremo online esattamente con le trasmissioni di vostro interesse. Potete anche seguire il pagina Instagram di Everyeye o il profilo del Fossa su Instagram per trovare le storie con i reminder da attivare con uno swipe up, semplice e veloce! Infine, ecco data e ora di tutte le conferenze E3 2021.

Di seguito vi lasciamo anche tutti i profili social dei membri della redazione, seguiteci su Instagram e Facebook per vivere l'E3 insieme a noi!

Francesco Fossetti - Instagram

- Instagram Giuseppe Arace - Facebook/Instagram

- Facebook/Instagram Alessandro Bruni - Facebook/Instagram

- Facebook/Instagram Marco Mottura - Twitter/Instagram

- Twitter/Instagram Gabriele Laurino - Facebook/Instagram

- Facebook/Instagram Tommaso "Todd" Montagnoli - Facebook/Instagram

Volete supportare Everyeye.it? Se siete abbonati ad Amazon Prime potete risparmiare il 50% sul primo abbonamento grazie alla promozione per il Prime Day, valida fino al 23 giugno. Non siete membri Prime? Non disperate, avete diritto al 20% di sconto sul primo abbonamento. Gli abbonati al canale Twitch di Everyeye.it poossono vedere le dirette senza pubblicità e otterranno l'accesso ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.