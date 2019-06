Niente E3 per Fable 4, Microsoft invita alla pazienza: sarà annunciato nei prossimi mesi?

Tra folle incitanti per Keanu Reeves e finestre aperte sulla next-gen con Xbox Scarlett, la conferenza E3 2019 di Microsoft ha regalato grandi soddisfazioni ai fan della casa di Redmond ma ha lasciato con l'amaro in bocca tutti coloro che attendevano con impazienza l'annuncio di Fable 4.

Dalle pagine di Eurogamer.net, il boss dei Microsoft Game Studios Matt Booty non ha voluto chiarire se il colosso di Redmond sia o meno impegnato nello sviluppo di un nuovo capitolo di Fable ma ha precisato che "ci siamo presentati all'E3 con 60 giochi sul palco, 14 dei quali provenivano dagli Xbox Game Studios. Abbiamo bisogno di fermarci e dare qualche riconoscimento agli studi che, a meno di un anno dall'acquisizione, stanno già facendo vedere cose magnifiche. Allo stesso modo, sono eccitato per le cose che ci aspettano dietro le quinte, c'è davvero tanto che non abbiamo mostrato sul palco".

Interpellato sul nuovo progetto di Fable, Booty non ha voluto entrare nello specifico ma si è limitato ad aggiungere che con lo show dell'E3, i vertici di Microsoft hanno cercato di "svuotare il serbatoio" per preparare gli utenti Xbox One (e Xbox Scarlett) a ciò che li attende in futuro: "Come ho detto... ci sono un sacco di cose meravigliose che aspettano dietro le quinte e che aspettano di essere annunciate. Spero di riaverti qui tra un anno".

A voler dar retta a Matt Booty, quindi, l'annuncio ufficiale di Fable 4 e di tanti altri videogiochi per questa e per la prossima generazione di console Xbox potrebbe avvenire nel corso dell'E3 2020.