E3 2020, GDC e altri eventi cancellati: cos'ha significato per gli studi indie?

La pandemia di Coronavirus e l'emergenza sanitaria globale che ne è scaturita ha sconvolto i piani dell'intero mondo videoludico. Molti studi di sviluppo si stanno affidando al lavoro remoto, mentre le principali fiere videoludiche sono state cancellate.

Dopo un PAX Est 2020 con il freno a mano tirato, sono state annullate fiere del calibro della Game Developers Conference 2020 e, soprattutto dell'E3 2020. Se i grandi publisher sono perfettamente in grado di incassare il colpo e reagire, lo stesso non può dirsi degli studi indipendenti, per i quali i suddetti eventi rappresentavano delle occasioni imperdibili per farsi conoscere al grande pubblico e mostrare i propri prodotti.

L'annullamento delle fiere ha causato non pochi grattacapi a The Game Bakers, un piccolo studio con sede in Francia già autore di Furi, che quest'anno aveva organizzato un fitto calendario per promuovere il proprio progetto, Haven. "Avevamo un significativo numero di show programmati per condividere la demo con i giocatori, i content creator e i media, e per lavorare con i nostri partner in preparazione per il lancio", ha affermato la co-fondatrice Audrey Leprince. "Avevamo intenzione di partecipare a PAX East, GDC, EGX Rezzed, BitSummit, Twitch Con, Nordic Game Conference ed E3, giusto per nominare gli show che sono stati cancellati o posticipati".

L'interazione con i media e il pubblico è reputata vitale anche da Xalavier Nelson Jr, che con il suo studio Strange Scaffold sta lavorando ad An Airport for Aliens Currently Run by Dogs. "Quando incontri qualcuno di persona, nasce una connessione che sarebbe impossibile forgiare in altro modo. Ho conosciuto molte persone online - inclusi partner d'affari - ma il rapporto s'è rafforzato solamente quando ci siamo incontrati. Le opportunità per questo rafforzamento stanno diventando incredibilmente rare con le cancellazioni che stanno avvenendo".



Tabby Rose di Axon Interactive, studio che l'anno scorso ha pubblicato Quench, ritiene che "Incontrare le persone che giocano e si divertono con il tuo duro lavoro aiuta davvero tanto il morale". Trova inoltre "incredibilmente utile incontrare altre persone impegnate a lavorare sui videogiochi, e stringere amicizie e legami con esse". Purtroppo, ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla GDC 2020.

Victoria Tran, Communications Director di Kitfox Games, ha confessato che "sviluppare giochi può portare all'isolamento, ed è difficile trovare motivazioni quando sei bloccato davanti un computer un giorno intero a programmare o a gestire le lamentele degli utenti". Per questo motivo, gli eventi sono importanti: "Hai l'occasione di vedere l'emozione dei giocatori, parlare con nuovi e vecchi fan, e incontrare amici sviluppatori che vivono le stesse situazioni - è davvero motivante. Inoltre, di tanto in tanto scovi dei bug o scopri delle cose dei tuoi giochi che fanno connettere le persone, di cui non ti eri accorto".

Non tutti, in ogni caso, sono della stessa opinione. Gli studi indipendenti sono stati tra i primi ad abbracciare il digitale nella sua interezza - anche in ambito comunicativo - e i ragazzi di No More Robots, responsabili di Yes, Your Grace, hanno imparato a fare a meno delle grandi fiere videoludiche. Il fondatore Mike Rose ha affermato: "Alla fine dello scorso anno, ho deciso che No More Robots non avrebbe partecipato a nessun evento del 2020. Quelli dell'anno scorso si sono rivelati uno spreco di tempo, non meritevoli dei nostri sforzi e dei nostri soldi, per cui abbiamo deciso di focalizzarci sulla creazione dei giochi".

Molte realtà si stanno rapidamente riadattando, organizzando degli show online. Victoria Tran ha lodato queste iniziative, ma ha affermato che per essere davvero efficaci devono essere organizzate con criterio e capaci di raggiungere un grande numero di videogiocatori. In che modo possono riuscirci? Secondo lei, facendo affidamento su di grandi partnership e su una copertura a tappeto da parte dei media.