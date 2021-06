E3 Live: tutti i giorni la redazione in diretta su Twitch con Q&A, Talk Show e commenti

Dal 12 al 15 giugno si tiene la nuova edizione dell'E3, la fiera di videogiochi più importante e famosa del mondo. Dopo la cancellazione dello scorso anno per l'epidemia Covid-19, quest'anno l'evento torna in formato digitale e noi siamo pronti per viverlo insieme a voi!

Tutti i giorni saremo online sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire tutte le conferenze (ecco data e ora delle conferenze E3 2021) e commentare insieme a voi quanto mostrato dai publisher. Dall'11 a 15 giugno manterremo la consueta finestra informativa mattutina dalle 10:00 alle 12:00, in aggiunta saremo online tutti i pomeriggi dalle 16:00 e fino a tarda serata (tarda notte, in alcuni casi) per sessioni giornaliere di Q&A e ovviamente per seguire e commentare tutti gli annunci in diretta.

Ricapitoliamo, dunque: ogni mattina siamo online dalle 10:00 alle 12:00 mentre la diretta pomeridiana inizierà alle 16:00 con il Q&A e proseguirà poi per tutto il resto della giornata fino alla tarda serata. Presto vi forniremo il palinsesto completo e le scaletta delle trasmissioni, ovviamente non mancheranno ospiti speciali e amici pronti a commentare tutte le novità dell'E3 di Los Angeles.

Seguiteci su tutti i nostri canali per essere sempre aggiornati: sul profilo Instagram di Everyeye troverete ogni giorno storie, sondaggi, brevi video e tanti altri contenuti, su Facebook potrete monitorare le notizie più interessanti e restare aggiornati sulle novità, inoltre vi ricordiamo che Everyeye.it è anche su Telegram. Sul canale YouTube di Everyeye.it troverete video gameplay, anteprime e speciali di approfondimento mentre sul canale Everyeye on Demand spazio alle repliche delle dirette di Twitch, in caso non riusciate a vedere le trasmissioni in live. E non dimenticate di seguire i profili personali della redazione, quotidianamente aggiornati:

Volete supportare Everyeye.it? Se siete abbonati ad Amazon Prime potete risparmiare il 50% sul primo abbonamento grazie alla promozione per il Prime Day, valida fino al 23 giugno. Non siete membri Amazon Prime? Non disperate, avete comunque diritto al 20% di sconto sul primo abbonamento. Gli abbonati al canale Twitch di Everyeye.it potranno vedere le dirette senza pubblicità e godranno dell'accesso esclusivo ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.