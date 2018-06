E3: Microsoft annuncerà 3 nuovi Gears of War, fra cui uno strategico e un Battle Royale?

Con l'E3 2018 ormai alle porte, in rete continuano ad avvicendarsi sempre più rumor e voci di corridoio riguardo i nuovi annunci a cui assisteremo nel corso della fiera losangelina. Le ultime indiscrezioni riguardano la saga di Gears of War.

Secondo quanto riportato da Polygon in un suo recente articolo, sembra che Microsoft abbia intenzione di annunciare nel corso dell'E3 ben tre nuovi titoli legati alla serie di Gears of War, ovvero un sequel tradizionale, uno strategico in tempo reale sullo stile di Halo Wars e un Battle Royale. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali a riguardo, come è infatti possibile leggere sul sito di Polygon, nell'articolo sono stati riportati rumor e voci di corridoio prese dal web. Voi cosa ne pensate di questa eventualità? Vorreste vedere uno spin-off di Gears of War sulla scia di Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds?

Per scoprire tutta la verità non dobbiamo far altro che attendere qualche altro giorno: la conferenza Microsoft si terrà domenica 10 giugno alle ore 22:00 (fuso orario italiano). Noi di Everyeye commenteremo in diretta tutte le conferenze dell'E3 2018 sul canale Twitch ufficiale, inoltre dall'8 al 15 giugno alle ore 17:00 sono previste sessioni giornaliere di Q&A in cui parleremo delle ultime novità, delle conferenze e dei giochi presentati in fiera.