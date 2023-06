L'E3 è morto per colpa del Summer Game Fest? No, si è 'ucciso da solo' per Geoff Keighley

Lo scorso marzo, per il dispiacere di molti, l'E3 2023 è stato ufficialmente cancellato ponendo tra l'altro anche molte ombre sul futuro della storica kermesse dopo anni di difficoltà. Qualcuno pensa che la concorrenza del Summer Game Fest possa aver contribuito allo stop all'evento, ma Geoff Keighley non è dello stesso avviso.

Il giornalista e presentatore respinge l'ipotesi che la nuova edizione del suo show possa aver causato lo stop all'E3 2023 e, anzi, ci va molto diretto affermando che è l'E3 ad essersi eliminato da solo. "In un certo senso credo che l'E3 si sia ucciso da solo. Capisco perché la gente dica che il Summer Game Fest ha ucciso l'E3, ma devo dire che il Summer Game Fest è nato proprio perché ho visto l'E3 cadere a pezzi un poco alla volta", afferma Keighley nel corso di un'intervista con Video Games Chronicle.

Keighley precisa comunque di aver sempre amato la kermesse messa in piedi dall'ESA, a cui ha preso parte sin dalle sue origini: "Per due decenni l'E3 è stato parte della mia vita sin da quando avevo 15 anni. Dal primo E3 del 1995 sono andato ad ogni show, l'ho amato ed ha definito le mie estati. Era così eccitante per me, e mi ha spezzato il cuore vedere che stava iniziando a crollare. Negli ultimi anni credo avessero problemi di rilevanza, oltre che problemi di partecipazione. Dunque la vera domanda è un altra, se non avessimo organizzato il Summer Game Fest cosa sarebbe successo? Credo che quest'anno sarebbero andate a pezzi".

Keighley non condivide nemmeno il pensiero che i publisher abbiano deciso di disertare volutamente l'E3 per il Summer Game Fest, portando dunque alla scarsissima partecipazione citata come motivo principale dietro la cancellazione dell'edizione 2023: "Per me è stato triste il fatto di dover mollare l'E3 e creare qualcosa di nuovo, ma l'abbiamo fatto tutto in collaborazione con i publisher, ed il nostro elenco di partner per il Summer Game Fest non è cambiato per nulla con la cancellazione dell'E3 di quest'anno", spiega il giornalista aggiungendo che "poteva esserci un mondo in cui Summer Game Fest ed E3 potevano coesistere, ed abbiamo parlato della possibilità pure con ReedPop, gli organizzatori dell'E3, in quanto loro erano maggiormente concentrati su un evento di grande portata per i consumatori, e non è ciò che facciamo con il Summer Game Fest".

Anche per questi motivi il presentatore ritiene che le due realtà non fossero in competizione tra loro, proprio perché nascevano con scopi differenti: l'E3 è sempre stato e voleva continuare ad essere un grande evento in presenza, mentre il Summer Game Fest è stato da subito concepito come evento digitale.

"L'E3 2020 è stato cancellato - continua Keighley - a causa della pandemia dopo che io già mi ero tirato indietro, ed io avevo iniziato a creare il Summer Game Fest da casa senza sapere neanche cosa stessi facendo. Stavamo semplicemente cercando un modo per portare notizie ai fan. Poi c'è stato l'E3 2021 che è stato in digitale, che penso fosse il loro tentativo di fare qualcosa di simile al nostro evento, dunque in quell'anno poteva magari esserci un po' di competizione. Poi non si è svolto l'anno scorso e non si svolgerà quest'anno. Dunque non mi sono mai sentito in competizione con l'E3 perché stavamo facendo qualcosa di diverso, ci stavamo concentrando su un grosso evento digitale in streaming".

Keighley conclude dicendo che "è un peccato che le cose poi sono andate così, e credo che per un sacco di fan rivedere nuovamente l'E3 sarebbe stato come andare sulle montagne russe. Ma diciamolo, l'E3 che che tutti noi conoscevamo ed amavamo, quello con cui siamo cresciuti, ormai non esisteva più dal ameno 7 o 8 anni".

Subito dopo la news dello stop alla nuova edizione, Geoff Keighley approfittò della morte dell'E3 2023 per pubblicizzare il Summer Game Fest: non resta che scoprire cosa il giornalista ha preparato per la nuova edizione, al via giovedì 8 giugno alle ore 21:00 italiane.