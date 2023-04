L'E3 è morto ed è un peccato: quale sarà il futuro dell'Electronic Entertainment Expo?

D'accordo, lo sappiamo, oggi i canali di comunicazione sono tantissimi e un evento come l'E3 si presentava ormai concettualmente datato e incapace di attirare gli espositori a causa di costi sempre maggiori e di un appeal sempre più limitato. Ma la cancellazione dell'E3 2023 resta un dispiacere per i giocatori e per noi membri della stampa.

L'E3 ha vissuto anni turbolenti, dopo l'abbandono di PlayStation nel 2019 la fiera sembra aver perso il suo potere mediatico, nel 2020 l'evento è stato cancellato a causa della pandemia Covid-19, non era ancora sicuro radunare migliaia di persone da tutto il mondo in una sola location, troppi rischi e dunque appuntamento al 2021.

Nel 2021 però l'E3 torna solamente in formato digitale, appuntamento al 2022 per un evento fisico. Ma niente da fare, l'E3 2022 viene cancellato, ci rivediamo nel 2023. A fine marzo iniziano però a diffondersi voci di una possibile cancellazione della fiera, non ci sono le condizioni per tenere l'E3 dal vivo a Los Angeles, i partner sono pochi e si parla di presunti problemi organizzativi di ESA e ReedPop.

La conferma arriva poi puntuale pochi giorni dopo, l'E3 è stato cancellato ma si continuerà a lavorare per garantire un futuro allo show. In realtà attualmente la situazione è poco chiara e non sappiamo se effettivamente l'E3 tornerà nel 2024, da qualche anno si lavora ad un rilancio ma non è detto che si riesca a far rivivere l'E3.

Noi, da buoni nostalgici, ci porteremo nel cuore le lunghe maratone per seguire le conferenze, le nottate passate a scrivere notizie e articoli, l'emozione di una trasferta a Los Angeles e ovviamente il (tanto) junk food necessario per restare in vita durante quei giorni impegnativi. Di certo, non vediamo l'ora di tornare all'E3, sperando che in futuro ci sia ancora questa possibilità.