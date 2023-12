L'E3 non esiste più: dopo quasi 30 anni, ESA dice addio all'Electronic Entertainment Expo

L'era dell'E3 è ufficialmente conclusa. A dare l'annuncio della chiusura definitiva della fiera videoludica estiva è l'Entertainment Software Association, l'ente che si è sempre occupato dell'organizzazione e della promozione dell'Electronic Entertainment Expo.

Dalle colonne del Washington Post, il presidente dell'ESA Stanley Pierre-Louis esordisce nel suo discorso affermando come "sappiamo che l'intero settore, sia i giocatori che i creatori di contenuti e gli addetti al settore, hanno molta passione per l'E3. Condividiamo con loro questa passione e sappiamo che è difficile dire addio a un evento così amato, ma sentiamo che è la cosa giusta da fare date le nuove opportunità apertesi per il nostro settore di raggiungere fan e partner".

Ad accompagnare queste dichiarazioni troviamo anche il messaggio che campeggia sul sito dell'E3: "Dopo due decenni di E3, ognuno più grande dell'altro, è giunto il momento di salutarci. Grazie a tutti per i ricordi".

Nonostante la notizia della definitiva chiusura dell'Electronic Entertainment Expo (e con essa la cancellazione dell'E3 2024, dell'E3 2025 e dei successivi eventi) sia giunta solo da pochi minuti, sono già in tanti, tra giocatori ed esponenti del settore, a commentare l'addio all'E3 condividendo i propri pensieri sui social e sui forum più frequentati dalla community.