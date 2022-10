L'E3 non è morto: ESA ha prenotato il Convention Center anche per il 2024 e 2025

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione finanziaria della Los Angeles Board of City Tourism Commissioners, ente che si occupa di gestire il turismo nella città di Los Angeles, e proprio da questo meeting emergono informazioni sulle prossime edizioni dell'E3.

E3 2023 si terrà dal 13 al 16 giugno ma a quanto pare ESA, organizzatore dell'evento, ha prenotato il Convention Center anche per le edizioni 2024 e 2025 dell'Electronic Entertainment Expo. Più precisamente l'edizione 2024 si terrà a partire dall'11 giugno mentre l'edizione 2025 partirà il 3 giugno.

L'organizzazione si attende oltre 68.000 partecipanti in totale, numeri che dimostrano una certa sicurezza sul potenziale commerciale della serie, messa in difficoltà negli ultimi anni da defezioni importanti prima (pensiamo all'assenza di PlayStation) e dalla pandemia in seguito, oltre che da problemi interni legati all'organizzazione, tanto da spingere l'ESA a cancellare l'E3 2022.

L'E3 non è morto e la pausa di quest'anno servirà all'organizzazione per ripensare la fiera e offrire un format diverso, l'ESA ha dunque già in programma anche altre edizioni dell'Electronic Entertainment Expo fino al 2025 ma chiaramente nulla vieta che gli eventi in questione possano essere rimandati o cancellati, al momento la notizia della prenotazione del Los Angeles Convention Center non deve quindi essere vista come una conferma assoluta, dal momento che i piani possono cambiare in qualsiasi momento.