E3: quando si è svolta la prima edizione della fiera di videogiochi?

L'E3 2021 si sta avvicinando a grandi passi, tra nuovi team che confermano la loro partecipazione all'evento, i primi giochi confermati e rumors sempre più intensi su cosa vedremo dal 12 al 15 giugno 2021. Quest'anno si tratterà della ventiseiesima edizione della storica kermesse, ma vi ricordate quando si svolse la primissima?

Il primo E3 si è tenuto dall'11 al 13 maggio del 1995 al Los Angeles Convention Centrer dell'omonima città californiana e futura sede di tante altre edizioni. Prima di allora si tenevano diversi altri eventi per mostrare le future produzioni videoludiche, quali il Consumer Electronics Show (il CES, che si svolge ancora oggi) e l'European Computer Trade Show (la cui ultima edizione si è tenuta nel 2004) ma con l'E3 l'obiettivo era realizzare un qualcosa di ancora più grande che si avvicinasse ad essere il più grande evento a tema videogiochi di sempre. All'epoca gli organizzatori non erano sicuri che si sarebbe rivelato un successo, ma i fatti dimostrarono il contrario: i partecipanti furono oltre 40.000 e venne occupato la maggior parte del Convention Center, ponendo così il via a un appuntamento annuale che prosegue ancora oggi.

Protagonisti principali dell'E3 1995 furono Nintendo, SEGA e Sony, quest'ultima da poco entrata nell'industria videoludica con la prima PlayStation, infiltrandosi nella lunghissima battaglia tra gli altri due colossi dell'industria che avevano dominato il mercato fino a quel momento con i loro Super Nintendo e SEGA Mega Drive. Tra i grandi giochi mostrati all'epoca, la Grande N calò un trio di capolavori quali Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, Killer Instinct ed Earthbound, oltre a mostrare il futuro Nintendo 64 (all'epoca ancora noto come Ultra 64) e il Virtual Boy. In casa SEGA i riflettori erano puntati sul Saturn già uscito da pochissimo in Giappone, con un focus su classici quali Virtua Fighter, Daytona USA e Panzer Dragoon. Sony invece mostrò tra gli altri titoli iconici quali Ridge Racer e Twisted Metal. Passando alle produzioni mostrate dagli altri espositori, impossibile non citare l'immenso Chrono Trigger di Square o il leggendario Blood Omen Legacy of Kain di Crystal Dynamics. Capcom scrisse infine la storia mostrando al mondo il prototipo di Resident Evil.

L'E3 partì quindi con il botto: riuscirà la nuova edizione a rivelarsi altrettanto memorabile? Vi ricordiamo date e orari delle conferenze E3 2021 già confermate e in continuo aggiornamento. Ed è lecito attendersi ancora tanti annunci per l'E3 2021 nei prossimi giorni.