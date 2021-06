Niente E3 per The Division 2 e Heartland: non faranno parte dell'Ubisoft Forward

Ubisoft sta preparando grandi cose per i suoi fan in occasione della nuova edizione digitale dell'E3, ma sembra proprio che la compagnia d'Oltralpe non abbia nulla in serbo per chi si aspettava succose novità riguardanti il franchise di The Division.

La conferma ci giunge direttamente dai canali social ufficiali del looter-shooter, in cui viene precisato che durante l'Ubisoft Foward non ci sarà spazio né per i prossimi aggiornamenti di The Division 2 né per The Division: Heartland, il nuovo capitolo della serie che verrà distribuito come free-to-play da Ubisoft.

"Agenti, non saremo all'Ubisoft Forward, ma vi invitiamo tutti a sintonizzarvi con noi per assistere agli entusiasmati annunci degli altri giochi Ubisoft! I team di The Division stanno ancora lavorando sodo; nuovi contenuti per The Division 2 sono ancora previsti per la fine di quest'anno, nel mentre Heartland avrà dei test addizionali a cui potranno registrarsi i giocatori. Non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli non appena potremo". Ubisoft ha al contrario confermato che non mancheranno novità riguardanti Assassin's Creed Valhalla.

L'Ubisoft Forward avrà luogo sabato 12 giugno alle ore 21:00 italiane, e noi non perderemo occasione di seguire in diretta l'evento.